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Литва рассчитывает на помощь США в укреплении передовых сил НАТО

LETA/BNS
Фото: reuters/scnpix

Литва рассчитывает на помощь США в укреплении передовых сил НАТО и обороны в регионе, повышении скорости принятия решений, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в четверг во время телефонной беседы с госсекретарем США Майком Помпео.

Литовский министр подчеркнул, что пребывание сил США в регионе на постоянной основе станет лучшим средством сдерживания и гарантией безопасности.

«Прочные трансатлантические связи незаменимы. Когда усиливаются внешние силы, стремящиеся расколоть трансатлантическое единство, необходимость сотрудничать перевешивает все возможные расхождения во взглядах», - сказал Линкявичюс.

Как сообщает МИД Литвы, Помпео подчеркнул твердые обязательства США по 5-й статье договора НАТО и изложенные в декларации по итогам саммита Балтия-США принципы. Он также отметил, что соблюдение обязательств европейских стран в оборонной сфере имеет большое значение.

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