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В аэропорту Домодедово мужчина сообщил о бомбе

Gazeta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

В московском аэропорту Домодедово мужчина заявил о наличии у него взрывного устройства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя аэропорта Александра Власова.

Как сообщили в Домодедово, угроза оказалась ложной. В настоящее время столичный аэропорт работает в штатном режиме.

«В ходе прохождения досмотра на входе в аэропорт пассажир сообщил о наличии у него взрывного устройства. В связи с этим были проведены предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности», — рассказал Власов.

Представитель аэропорта также отметил, что в настоящее время обслуживание рейсов и пассажиров происходит в обычном режиме.

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