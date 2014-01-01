На саммите ЕС принято итоговое заявление по Brexit

На саммите Евросоюза в Брюсселе с участием представителей 27 стран (без Великобритании) принято заключительное заявление, касающееся подготовки текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

Евросовет отмечает, что Великобритания должна продолжать переговоры по территориальным вопросам, в частности по вопросу о Гибралтаре. Также членов ЕС беспокоит отсутствие прогресса в согласовании решения по Brexit с Ирландией и Северной Ирландией. Совет напомнил, что Великобритания должна выполнить обязательства, взятые на себя в 2017 году и в марте 2018 года.

«Необходимо также ускорить работу по подготовке политической декларации о структуре будущих отношений (между Евросоюзом и Великобританией. - Прим. NEWSru.com)», - добавили в Евросовете. В связи с этим от Великобритании ждут «реалистичных и конструктивных предложений».

Глава Европейского совета Дональд Туск отметил, что ЕС нацелен на «амбициозное партнерство с Великобританией по безопасности и торговле» после выхода этой страны из состава сообщества.

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Главной проблемой остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся в ЕС Ирландией. Стороны опасаются возобновления сепаратистских тенденций в Северной Ирландии, если не удастся сохранить прозрачной границы в этой зоне. Реального прогресса на переговорах по Brexit не удается достичь с марта.

Добавим, подписание итогового документа саммита намеревалась заблокировать Италия из-за разногласий вокруг путей решения миграционного кризиса. «Итальянский премьер-министр [Джузеппе Конте] сказал, что Италия не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнута договоренность по миграции», - сказал источник в делегации одной из стран Евросоюза.

Позже в четверг ЕС официально подтвердил блокировку итогового документа саммита, передает ТАСС.

Италия, в частности, добивается пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему мигрантов ложатся на страну, куда те прибывают.

На состоявшемся 24 июня в Брюсселе мини-саммите ЕС по миграции с участием лидеров 16 стран Италия представила документ под названием «Многоуровневая европейская стратегия» по миграционной политике. Он включает 10 пунктов, направленных на регулирование потока беженцев. Предлагается, в частности, чтобы для государств - членов ЕС были установлены принудительные квоты по приему мигрантов. Странам, отказавшимся от них, должно быть сокращено адресное финансирование из бюджета Евросоюза.

Некоторые компромиссные решения по миграционному кризису все-таки удалось принять на саммите. Например, члены Евросоюза договорились оказать поддержку Ливии в организации службы береговой охраны. Также 500 миллионов евро будет направлено в специальный фонд поддержки африканских стран, говорится на сайте Евросовета.

Лидеры ЕС должны были подписать несколько частей итогового документа, включая части по торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности. А председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер должны были провести пресс-конференцию в 19:30, однако журналистам уже в пресс-зале объявили, что она переносится. Как затем пояснил источник, Туск и Юнкер не стали выходить к журналистам как раз из-за того, что заключения саммита не подписаны, то есть они не могут объявить о решениях встречи.

Представитель Туска отметил, что на первой сессии Европейский совет «провел обмен мнениями с главой Европарламента Антонио Таяни и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом», а также рассмотрел вопросы обороны и безопасности, стимулирования роста, занятости и конкурентоспособности экономики ЕС, вопросы политики и инноваций, расширения территории ЕС, расследования гибели в июле 2014 года над Донбассом малайзийского самолета Boeing, следовавшего рейсом MH17, семилетний план перспективного бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы.

На обсуждение всех этих тем у лидеров 28 стран ЕС, четырех руководителей институтов ЕС и генсека НАТО ушло чуть более двух часов.