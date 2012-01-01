В Ираке казнили 12 человек по обвинению в терроризме

В Ираке приведены в исполнение 12 смертных приговоров в отношении обвиняемых в террористической деятельности и сотрудничестве с ИГИЛ.

Об этом сообщает Аль-Джазира со ссылкой на заявление правительства Ирака в пятницу, 29 июня.

«В соответствии с указом премьера Хайдера аль-Абади приговоры в отношении 12 обвиняемых в терроризме были приведены в исполнение» – говорится в сообщении.

Казни были совершены спустя всего несколько часов после того, как премьер-министр Хайдер аль-Абади призвал к скорейшему исполнению приговоров.

Все казненные были признаны виновными в похищении и убийстве семерых сотрудников служб безопасности Ирака. Национальность казненных не уточняется.

Напомним, осенью 2017 года власти Ирака повесили 42 человека, которых обвинили в причастности к терроризму. Массовая казнь произошла в один день в тюрьме в городе Эн-Насирия. Все казненные были мусульманами-суннитами.