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Американец захотел поснимать под юбками незнакомок и взорвался

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В американском штате Висконсин после взрыва спрятанной в ботинок камеры пострадал 32-летний мужчина. Камеру он использовал, чтобы тайком подглядывать за женщинами, пишет Postimees.

Мужчина приобрел шпионский прибор – скрытую камеру, которая помещается в ботинке. С ее помощью он собирался фотографировать проходивших мимо женщин. Аппарат был настроен так, чтобы снимать то, что у дам под юбками.

Однако при первом же использовании камера взорвалась. Незадачливый вуайерист отделался ожогом ступни, но осознал вину и решил сдаться полиции.

Однако стражи порядка не стали возбуждать дела, так как камера взорвалась в самом начале работы и ни одного снимка сделано не было. Соответственно, американец не успел никого оскорбить.

Об этом забавном случае в своем блоге сообщил шеф полиции города Мэдисон Майк Коваль.

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