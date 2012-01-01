Американцу, устроившему бойню в редакции газеты, предъявлено обвинение в пяти убийствах

В США предъявлено обвинение 38-летнему жителю Мэриленда Джарроду Уоррену Рамосу, который 28 июня совершил вооруженное нападение на редакцию газеты Capital Gazette. В итоге пять человек были застрелены, а еще несколько сотрудников получили ранения.

В пятницу суд округа Анн-Арандел выдвинул в отношении Рамоса обвинения в умышленном убийстве пяти человек, передает Reuters. Подозреваемого также арестовали без права освобождения под залог.

По предварительным данным, проживавший в Лореле, в 40 км от Аннаполиса, Джаррод Рамос был озлоблен на сотрудников Capital Gazette из-за статьи про него, которую обвиняемый считал клеветнической. В заметке рассказывалось о том, как Рамос преследовал бывшую одноклассницу. Джаррод даже судился с газетой, но проиграл разбирательство.

Напомним, 28 июня в 14:40 в Аннаполисе вооруженный злоумышленник вошел в офисное здание, в котором находится редакция Capital Gazette, подошел к стеклянной двери ньюсрума и открыл огонь по находившимся в помещении журналистам. Некоторым сотрудникам газеты удалось спрятаться под столами и опубликовать в соцсетях сообщения с просьбами о помощи. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали предполагаемого стрелка, которым оказался Джаррод Рамос.

Он пытался спрятаться от полицейских под столом. После задержания мужчина отказался давать показания и сотрудничать со следствием. По словам прокурора, Рамос намеренно заблокировал один из выходов из здания редакции, чтобы его жертвы не могли сбежать, передает «Интерфакс».

К месту трагедии в Аннаполисе в четверг были стянуты около 300 сотрудников правоохранительных органов, в том числе агенты ФБР и Секретной службы США, передает ТАСС. Из здания, где произошла стрельба, было эвакуировано 170 человек, пишет USA Today.

От пуль Рамоса погибли 59-летний Роб Хайасен, 65-летняя Венди Уинтерс, 34-летняя Ребекка Смит, 61-летний Джеральд Фишмен и Джон Макнамара. Смит была продавцом-консультантом, а все остальные жертвы - журналистами. Причем Роб Хайасен был братом популярного писателя Карла Хайасена.

Бойня в Аннаполисе стала одним из самых кровавых нападений на журналистов за всю историю США. В пятницу Capital Gazette опубликовала пять заметок, посвященных жертвам, с крупными фотографиями погибших. Согласно данным базирующегося в Нью-Йорке Комитета защиты журналистов, до трагедии в Аннаполисе в США за последние 26 лет были убиты семь журналистов.

Отметим, Capital Gazette принадлежит издательскому дому Baltimore Sun, который также владеет The Gazette - одним из первых печатных изданий в Америке, выходящем с 1727 года.

Известно, что в 2012 году Джаррод Рамос подал иск о клевете против бывшего колумниста и собственного корреспондента Capital Gazette Эрика Хартли, а также редактора и издателя Томаса Маркардта. Хартли был автором статьи, в которой рассказывалось о том, как Рамос травил свою бывшую одноклассницу в соцсети Facebook. Причем этот факт был подтвержден юридическими документами.

Из-за Рамоса женщина трижды меняла место жительства, была вынуждена сменить имя и ложиться спать с огнестрельным оружием.

Суд отклонил иск о клевете, а в 2015 году суд Мэриленда подтвердил решение нижестоящей инстанции.

В пятницу в полиции сообщили, что Рамос во время расправы действовал в одиночку. Для стрельбы мужчина использовал дробовик, легально приобретенный около года назад, рассказал представитель полиции штата Мэриленд Тимоти Алтомаре.

По данным прессы, Рамос на протяжении длительного времени высказывал угрозы в адрес журналистов в связи с публикацией в газете информации о его уголовном прошлом.

Глава полиции округа Анн-Арандел Тимоти Алтомар также рассказал, что полиция провела обыск в доме стрелявшего и обнаружила доказательства того, что он планировал нападение.«Он хотел убить так много людей, насколько возможно», - сказал Алтомар.

В полиции опровергли сообщения прессы о том, что нападавший повредил себе кончики пальцев, чтобы не оставлять отпечатков.