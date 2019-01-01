Пенсионная реформа в России: рейтинг Путина резко упал

Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина в народе упал почти на 15% после объявления правительства о грядущем повышении пенсионного возраста в РФ, сообщается со ссылкой на данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В день упомянутого объявления, 14 июня, деятельность президента в целом одобряли 78% опрошенных ВЦИОМ, а 15 июня - уже 70,9%. Аналогичный рейтинг правительства упал за день с 48,4 до 44,6%.

В течение следующей недели, по мере укрепления негативного фона вокруг пенсионной реформы, уровни одобрения институтов власти снизились еще больше и по состоянию на 24 июня составили 63,4% для Путина, 30,7% для Медведева и 37,1% для кабмина в целом, свидетельствует последний опрос ВЦИОМ.

Согласно правительственному законопроекту, в России готовится поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить начиная с 2019 года.



