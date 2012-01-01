Канада введет ответные пошлины на 12,6 млрд против США с 1 июля

С 1 июля власти Канады введут пошлина на 16,6 млн канадских долларов (12,6 млрд долларов) на американские товары. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте канадского правительства.

«Сегодня правительство Канады объявило, что в качестве прямого, соразмерного и пропорционального ответа на пошлины США на канадскую сталь и алюминий ответные добавочные импортные пошлины объемом 16,6 млрд долларов на сталь, алюминий и другую продукцию из США вступают в силу 1 июля», – говорится в сообщении.

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Напомним, в марте власти США ввели ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. До 1 июля ряд стран, в том числе, страны ЕС, а также состоящие в соглашении о свободной торговле с США Мексика и Канада, получили отсрочки до 1 июня, однако с начала лета пошлины распространились и на них. В ответ эти страны заявили о своем намерении ввести встречные пошлины против товаров из США.