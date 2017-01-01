Суббота, 30 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

В Австрии официально признали третий пол

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Конституционный суд Австрии постановил, что власти страны должны разрешать гражданам при желании указывать в официальных документах третий пол, сообщает Associated Press.

Суд признал существование третьего пола после рассмотрения дела интерсекс-активиста Алекса Юргена, который безуспешно пытался изменить пол в документах на «интерсекс», «открытый» или другое аналогичное слово.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Австрии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния. Интерсексуальность – различные комбинации мужских и женских половых признаков, встречающиеся как у людей, так и животных.

Интерсекс-люди обладают половыми характеристиками (включая гениталии, половые железы и набор хромосом), которые не вписываются в традиционную бинарную систему. По оценкам экспертов ООН, в мире рождается от 0,05 до 1,7 процента интерсекс-людей.

0 Комментарии