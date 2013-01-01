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Лавров объяснил отказ выдавать Сноудена США

Lenta.ru
Сергей Лавров | Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Вопрос экстрадиции бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена не обсуждался в Кремле. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel4, опубликованном в пятницу, 29 июня.

По его словам, президент Владимир Путин высказывал мнение о спецагенте несколько лет назад. «Когда его спросили, он ответил, что это должен решать сам Сноуден. Мы уважаем его права и не можем выдворить против его воли», — пояснил Лавров.

Глава МИД добавил, что бывший сотрудник АНБ приехал в Россию без американского паспорта — его аннулировали во время перелета из Гонконга.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся тотальной слежки американских спецслужб за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру. В августе 2013-го он получил временное убежище в России.

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