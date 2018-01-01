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В масштабном ДТП в Китае погибли 18 человек

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

В китайской провинции Хунань столкнулись автобус и грузовик, в результате чего 18 человек погибли, еще 14 были ранены. Об этом в субботу, 30 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские СМИ.

Отмечается, что автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом. Причины ДТП выясняются.

Дорожная полиция провинции Хунань сообщает, что ДТП произошло вечером 29 июня около 20.40 по местному времени на участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун.

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