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Посол США в Эстонии ушел в отставку из-за высказываний Трампа

rus.postimees.ee
Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший | Фото: Скриншот видео Youtube

Посол США в Эстонии Джеймс Д. Мелвилл-младший сообщил в пятницу поздно вечером в соцсетях, что он подал в отставку в знак протеста против политики американского президента Дональда Трампа, пишет Postimees.

«Для президента говорить, что ЕС "был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку", или что "НАТО так же плоха, как НАФТА", не только неверно фактически, но и доказывает, что мне пришло время уходить", – написал Мелвилл в Facebook.

Посол отметил, что покинет Эстонию через месяц, 29 июля, и после 33 лет государственной службы начнет новую жизнь в качестве частного лица.

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