В центре Таллинна произошла стрельба

В субботу, 30 июня, утром в Таллинне возле бара на Пярнуском шоссе произошла стрельба.

Сегодня в 9:15 перед баром Cafe VS на Пярнуском шоссе произошла стрельба. По предварительным данным, была драка между двумя мужчинами, в ходе которой 34-летний мужчина вытащил из своего автомобиля оружие и выстрелил в руку 26-летнего мужчины.

Полицейские задержали 34-летнего стрелка, который был доставлен в отделение полиции.

26-летний пострадавший доставлен на скорой помощи в больницу. На данный момент место происшествие частично оцеплено полицией, которая собирает там улики. У стрелка есть действующее разрешение на оружие.

Все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе уголовного производства.

Работник бара Cafe VS сказал Postimees, что они еще не давали показания и не могут рассказать подробности увиденного.