В Лондоне проблему переизбытка туристов решат оригинальным способом

Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий - зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.

«Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения», - сказали в компании, которая разрабатывала игру.

Напомним, в Австралии появился туристический «криптовалютный город».