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В Лондоне проблему переизбытка туристов решат оригинальным способом

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Городские власти Лондона решили разгрузить центр столицы от туристов при помощи специально созданной игры Play London With Mr. Bean, сообщает Skift.

Игрок должен посещать достопримечательности за пределами Лондона, проходить разные уровни заданий - зарабатывать очки, которые можно обменять на скидки.

«Play London With Mr. Bean предназначена для тех, кто находится в Лондоне в течение нескольких дней и успевает посетить много достопримечательностей. Чтобы люди не заканчивали играть, мы планируем продолжать добавлять новые уровни, аттракционы и предложения», - сказали в компании, которая разрабатывала игру.

Напомним, в Австралии появился туристический «криптовалютный город».

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