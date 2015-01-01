Суббота, 30 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Пакистанцы попытались пробраться в Европу по паспортам болельщиков

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Белорусские пограничники задержали трех пакистанцев, которые пытались нелегально попасть в Европу по паспорту болельщика, сообщает «Интерфакс».

Сначала мужчины приехали в Россию под предлогом посещения матчей чемпионата мира по футболу. Потом они отправились в Минск, откуда хотели улететь на самолете в немецкий Франкфурт. Сотрудники отряда пограничного контроля остановили их во время оформления на рейс. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, у иностранцев были краденные разрешения на пребывание в ФРГ.

Пакистанцев отправили в изоляторы временного содержания территориальных органов пограничной службы. Там они будут находиться до конца разбирательства. Всем троим грозит крупный штраф и запрет на въезд в Белоруссию сроком до пяти лет.

В ведомстве отметили, что ранее несколько граждан Марокко и Бангладеша пытались попасть в Евросоюз через белорусскую границу. Всего же с начала мундиаля было зарегистрировано более 100 случаев, когда нелегальные мигранты под видом футбольных фанатов и без шенгенской визы хотели пробраться в страны ЕС.

Миграционный кризис в Европе разразился в 2015 году. В основном приезжие стремятся в Германию, Францию, Италию, Великобританию и Швецию. Большая часть мигрантов родом из Африки и стран Ближнего Востока.

0 Комментарии