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Британец устроил резню на музыкальном фестивале в Хорватии

Gazeta.ru
Фестиваль Staro Rīga | Фото: Edijs Pālens /LETA

В Хорватии во время фестиваля электронной музыки Hideout Festival гражданин Великобритании нанес смертельные ножевые ранения посетителю фестиваля, еще один человек тяжело ранен. Об этом пишет журнал New Musical Express.

Отмечается, что инцидент произошел в клубе Kalypso. Смертельные ранения получил неопознанный 26-летний мужчина, еще один мужчина 27 лет доставлен в местную больницу в критическом состоянии.

25-летнего британца, которого подозревают в убийстве, задержали в международном аэропорту Сплит, когда он хотел покинуть страну. В издании Mixmag добавили, что в общей сложности полиция задержала семерых человек, которых подозревали в нападении.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

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