Стрельба в Таллинне: друг подозреваемого рассказал свою версию случившегося

Вчера утром в Таллинне возле бара Cafe VS на Пярнуском шоссе произошла ссора между двумя мужчинами, в результате чего один выстрелил в другого. По данным Postimees, стрелок - Таави Сынаялг. Друг Таави рассказал в интервью передаче Kuuuurija, почему произошла стрельба.

Таави Сынаялг впервые привлек внимание общественности много лет назад случаем с фальшивыми пятисоткроновыми купюрами, передает Elu24 со ссылкой на Õhtuleht. Тогда Таави было всего 17 лет. Позже молодой человек неоднократно попадался пьяным за рулем. На данный момент Таави Сынаялг — 34-летний успешный бизнесмен.

Он в ночь на субботу пошел с друзьями в клуб Laev, который находится в таллиннской портовой зоне, сообщает Kuuuurija. Пожелавший остаться анонимным источник сказал, что видел Таави в клубе и он был абсолютно трезв. Также аноним отметил, что Таави уже пять лет не употребляет алкоголя: «Повторяю, что он не пил с нами и был трезв. Таави просто нравится выбираться куда-нибудь с нами».

После этого они направились в VS, где Таави стала задирать одна незнакомая молодая компания. Друг Сынаялга сказал, что у Таави не было другой возможности избежать драки и стрельба из оружия, по его словам, была вызвана самозащитой. «Таави с нашим другом были вдвоем, а в компании молодежи их было гораздо больше. Пять или шесть типов просто хотели их избить», - сказал он.