В Торонто произошла стрельба, есть погибший

Несколько кварталов в центре города, вокруг места происшествия, перекрыты для движения. Обстоятельства стрельбы неизвестны.

В центре развлекательного квартала Торонто открыли стрельбу. Погиб один человек, еще двое попали в больницу. Об этом в воскресенье, 1 июля, пишет Укринформ со ссылкой на полицию Торонто.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны.

Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения.

По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.