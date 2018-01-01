Россияне по всей стране вышли на митинги против пенсионной реформы

В десятках российских городов, которые не принимают матчи чемпионата мира по футболу, в воскресенье, 1 июля, проходят митинги против повышения пенсионного возраста. Мероприятия организованы сторонниками оппозиционера Алексея Навального, профсоюзами, а также парламентскими партиями КПРФ, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедливая Россия». К настоящему моменту россиянам дают возможность мирно выражать свое негодование по поводу нашумевшей реформы.

Первые митинги уже завершились на Дальнем Востоке и в некоторых городах Сибири. Так, например, в Комсомольске-на-Амуре протестовать вышли более полутысячи человек. Плакаты демонстрантов пестрили фразами «Повышение пенсионного возраста - это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился - потерпел - умер - пенсия», «Не лезьте в наши карманы», сообщает местный портал Komcity.ru. Участники акции подписали итоговую резолюцию митинга с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе.

Во Владивостоке митинг против пенсионной реформы не был согласован с мэрией, однако сторонники Навального все равно провели шествие от привокзальной площади до здания Пенсионного фонда, отмечает «Медуза». По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста».

В митинге в Хабаровске приняли участие несколько сотен человек. Организатором акции выступил оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин, который в ходе мероприятия также собирал подписи за свое выдвижение.

В Омске акция получилась еще более многочисленной: на митинг вышли около трех тысяч человек, рассказал на своей странице в Twitter Алексей Навальный. При этом, как сообщают СМИ, полиция всячески старалась затруднить проход митингующим к месту проведения мероприятия, а координатору штаба Навального Ольгу Картавцеву вытолкали со сцены, не дав ей выступить.





Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Много людей собралось на митинге в Краснодаре. Местные жители держат в руках плакаты «Залей полный бак и умри» и «Путина на пенсию». При этом машины сторонников Навального и других активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, пешая попасть на митинг.

В Брянске состоялся согласованный митинг КПРФ, который поддержали местные профсоюзы и сторонники Навального. Организаторы оценили количество собравшихся в полторы тысячи человек, а корреспондент «Интерфакса» - примерно в 400.





В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb— Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Московские власти митинг против пенсионной реформы не согласовали, сославшись за запрет ФСБ проводить массовые мероприятия в городах, где проходят матчи чемпионата мира по футболу. Впрочем, своеобразную протестную акцию провел активист Слава Шумский, вышедший на Красную площадь без одежды и с плакатом «Обобрали до трусов».





О решении правительства провести пенсионную реформу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил в день старта чемпионата мира по футболу, 14 июня. Законопроект предполагает поэтапно, в течение 15 лет, повысить пенсионный возраст россиян - на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

Навальный тут же объявил, что организует всероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. «Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, - самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом «назревшей реформы«. Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», - подчеркнул оппозиционер.



