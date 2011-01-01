США эвакуировали из Китая 11 американских дипломатов

Госдепартамент США решил эвакуировать на родину 11 сотрудников американских дипломатических представительств в Китае в связи с недомоганием, якобы вызванным «акустическими атаками», сообщает газета The New York Times. Первый подобный инцидент был зафиксирован еще в конце мая, однако власти КНР тогда утверждали, что никаких признаков внешнего воздействия на американских дипломатов не обнаружили.

Источники издания рассказали, что восемь человек были эвакуированы из генерального консульства США в городе Гуанчжоу, один - из генконсульства в Шанхае, еще двое - из посольства в Пекине. На родине дипломаты пройдут медицинское обследование.

По данным газеты, ситуация с предполагаемыми «акустическими атаками» стала одной из тем телефонного разговора главы Госдепартамента Майка Помпео с его китайским коллегой Вангом Йи. При этом официально утверждалось, что переговоры были посвящены денуклеаризации Корейского полуострова.

Представители американских дипмиссий в КНР прокомментировать ситуацию отказались. Однако в Госдепартаменте США газете подтвердили, что несколько дипломатов и члены их семей вылетели в США для обследования. В ведомстве также заявили, что у одного из дипломатов была выявлена легкая травма головного мозга.

Первых дипломатов из Китая власти США вернули на родину еще в начале июня. «По итогам уже проведенных обследований Госдепартамент принял решение отослать ряд лиц для дальнейшей оценки [их здоровья] и тщательного изучения симптомов в США», - отмечала глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Нойерт. По ее словам, «американские медики продолжат проводить обстоятельные обследования с тем, чтобы выявить причины упомянутых симптомов».

Происходящее в Китае напоминает историю с американскими дипломатами на Кубе. В администрации США уже два года утверждают, что несколько американских госслужащих подверглись там некоему внешнему воздействию.

Всего, по данным Вашингтона, вред был нанесен 24 дипломатам. В начале октября прошлого года США приняли решение о высылке 15 кубинских дипломатов. Сообщалось, что это делается для восстановления паритета относительно количества дипломатических сотрудников в обеих странах. Тогда же кубинские эксперты сообщили о предварительных результатах собственного расследования. По словам должностных лиц, никаких доказательств того, что американские дипломаты действительно подверглись в Гаване «акустическим атакам», обнаружено не было.

В ноябре 2017 года также сообщалось, что объектом «акустической атаки» стал один из сотрудников Агентства США по международному развитию, расположенного в здании посольства в Ташкенте.



