Захват заложников в супермаркете Москвы: после трехчасовой спецоперации преступник задержан

«В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице. В результате его противоправных деяний она получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь. С задержанным проводятся следственные действия», - заявили в ведомстве.



По словам очевидцев, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В общей сложности спецоперация по освобождению заложницы заняла около трех часов.



Ранее «Пятый канал» сообщил, что мужчина был вооружен ножом. Он набросился на людей, стал угрожать продавщице, требуя 300 тысяч рублей. Личность нападавшего пока не сообщается.



Отметим, что здание было полностью оцеплено примерно с 12:00. На участке улицы на протяжении квартала, где находится магазин, было ограничено движение: проезд разрешался только общественному и спецтранспорту. Проход по тротуару также был запрещен.