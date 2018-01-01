Трофейная охота в Южной Африке: американку раскритиковали за фото с добычей

Трофейная охота - очень распространенный вид спорта, который вызывает громкие споры и интенсивные дискуссии. Недавно широкий резонанс получила фотография американской охотницы Тесы Томснон, которая на изображении позирует с убитым черным жирафом, рассказывает The Daily Net.
Мать восьмерых детей, охотница со стажем Тесс Томпсон Тэлли опубликовала фото с убитым ею в Южной Африке редким черным жирафом в Фейсбуке. Женщина много лет увлекается охотой на экзотических животных, и публикует фото с трофеями в сети.
Естественно, эти снимки подняли волну возмущений в социальных сетях.
Tess Thompson Talley. May you suffer guilt, torment, and loneliness from your mental illness. Shame on you. #sick #sick #sick #TessThompsonTalley #StopTheMadness #juststop pic.twitter.com/1xX2yEeVoC— vjbd (@victoriajbd) 20 июня 2018 г.
Тесс, убивающая животных при помощи лука или ружья, оправдывает свой поступок тем, что жираф был старым, беззубым, и его изгнали из стаи. И она якобы помогла ему избежать голодной смерти.
I’m horrified by seeing these pictures. People like her are actually killing defenseless animals for pleasure!! This needs to stop. NOW!!! #TessThompsonTalley #BanTrophyHunting @GAIABrussels pic.twitter.com/lBsdoqADGT— Δααν (@DaanJordens) 18 июня 2018 г.
Несмотря на то, что многие люди по всему миру считают трофейную охоту в Южной Африке жестокой практикой, она является невероятно прибыльным источником дохода для государства и ежегодно привлекает огромное число туристов. Этот бизнес, позволяющий иностранцам приезжать и охотиться на экзотических животных, довольно популярен, хотя местные жители считают, что урон, наносимый природе Южной Африки, не покроет никакая финансовая выгода.