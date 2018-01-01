Трофейная охота в Южной Африке: американку раскритиковали за фото с добычей

Трофейная охота - очень распространенный вид спорта, который вызывает громкие споры и интенсивные дискуссии. Недавно широкий резонанс получила фотография американской охотницы Тесы Томснон, которая на изображении позирует с убитым черным жирафом, рассказывает The Daily Net.

Мать восьмерых детей, охотница со стажем Тесс Томпсон Тэлли опубликовала фото с убитым ею в Южной Африке редким черным жирафом в Фейсбуке. Женщина много лет увлекается охотой на экзотических животных, и публикует фото с трофеями в сети.

Естественно, эти снимки подняли волну возмущений в социальных сетях.

Тесс, убивающая животных при помощи лука или ружья, оправдывает свой поступок тем, что жираф был старым, беззубым, и его изгнали из стаи. И она якобы помогла ему избежать голодной смерти.

Несмотря на то, что многие люди по всему миру считают трофейную охоту в Южной Африке жестокой практикой, она является невероятно прибыльным источником дохода для государства и ежегодно привлекает огромное число туристов. Этот бизнес, позволяющий иностранцам приезжать и охотиться на экзотических животных, довольно популярен, хотя местные жители считают, что урон, наносимый природе Южной Африки, не покроет никакая финансовая выгода.