В аэропорту Киева застряли тысячи туристов

Из аэропорта Киев, в котором с 30 июня задерживают рейсы, не могут вылететь несколько тысяч туристов.

В столичном аэропорту Киев с субботы, 30 июня, задерживают рейсы. Об этом сообщает 112 Украина.

По состоянию на 12:00 1 июля на информационном табло сообщалось о задержке семи рейсов.

Несколько тысяч туристов не могут вылететь, в частности, в Анталию и Батуми.

Отмечается, что пассажиры пытались выяснить причины задержки одного из рейсов у авиаперевозчика. Сначала отвечали, что самолет сломался, затем указали на финансовые трудности компании. Потом вообще перестали поднимать трубку.

https://admru.tvnet.lv/novosti/article/1/edit/394598#