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Названо предполагаемое место встречи Путина и Трампа

Gazeta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в поместье Кенигстед, которое находится недалеко от Хельсинки, сообщает газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что Кенигстед является одним из самых защищенных мест, поскольку въезд на территорию поместья осуществляется по хорошо охраняемой дороге.

Ранее обозреватель The Independent Мэри Дежевски рассказала об опасениях западных стран от предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что когда Трамп провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в мире опасались, что американский президент «предаст» интересы США и Запада, однако этого не произошло. Подобные опасения высказываются и сейчас.

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