В США мужчина с ножом напал на беженцев

В результате инцидента ранения получили девять человек, в том числе четверо - опасные для жизни. Нападавшего задержали.

В американском городе Бойсе в субботу, 30 июня, 30-летний мужчина с ножом напал на центр для семей мигрантов. Ранения получили девять человек. Об этом сообщает Idaho Statesman.

По данным полиции, инцидент произошел вечером у малоэтажного жилого комплекса, в котором живут беженцы.

Нападавшего задержали. Мотив пока устанавливается.

В полиции отметили, что мужчина действовал в одиночку. Проверяется информация о его связи с постояльцами центра и пострадавшими.