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Во Франции грабитель сбежал из тюрьмы на вертолете

Korrespondent.net
Грабитель-рецидивист Редуан Фаид | Фото: AP/Scanpix

Кроме преступника-рецидивиста, из тюрьмы в департаменте Сена и Марна никто не сбежал, пострадавших при побеге нет.

Во Франции грабитель-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна на вертолете. Как сообщает издание Le Parisien, трое сообщников Фаида приземлились на вертолете во внутреннем дворе тюрьмы.

Именно туда Фаида вывели к тому времени для встречи с родственниками. Сообщники Фаида были вооружены, пилота летательного средства они взяли в заложники. Кроме преступника, из тюрьмы никто не сбежал, пострадавших при побеге нет.

После приземления злоумышленники пересели в автомобиль, который вскоре был найден сгоревшим.

В 2010 году Фаид и восемь его сообщников пытались ограбить бронированный фургон, однако их выследила полиция, после чего те попытались скрыться. Во время погони на их пути случайно оказался автомобиль сотрудницы полиции Орели Фуке, которую преступники застрелили.

Фигуранты дела о ее убийстве, в том числе и Фаид, в апреле 2018 года получили тюремные сроки от двух до 25 лет.

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