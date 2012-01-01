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В Вене на акцию протеста против 12-часового рабочего дня пришли 80 000 человек

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

По данным полиции, в митинге приняли участие 80 тысяч человек, профсоюзы заявили о 100 тысячах участников.

В Вене прошла многотысячная протестная акция против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12 часов, а рабочей недели - до 60 часов. По данным полиции, в митинге приняли участие 80 тысяч человек, профсоюзы заявили о 100 тысячах участников.

Нынешняя акция протеста стала первой в стране после того, как в конце 2017 года канцлером Австрии стал Себастьян Курц. Возглавляемое им правительство рассматривает послабления в продолжительности рабочего времени как меру, благодаря которой предприятия получат большую «гибкость». Соответствующий законопроект должен будет выставлен на голосование в австрийском парламенте в ближайший четверг, 5 июля.

До настоящего момента стандартная продолжительность рабочего дня в Австрии составляет 8 часов, а рабочей недели - 40 часов. Но уже сейчас предприятия имеют право занимать своих сотрудников в течение десяти часов в день и до 50 часов в неделю. Под давлением оппозиции правительство смягчило нормы ранее подготовленного законопроекта, отдав увеличение рабочего времени на усмотрение работодателя.

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