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Захвативший заложника в магазине в Москве объяснил свои действия

Gazeta.ru
Захват заложников в супермаркете на Большой Академической улице в Москве | Фото: Alexander Shcherbak/TASS/Scanpix

Следственный комитет России опубликовал видеозапись допроса мужчины, который захватил в заложники работника магазина в Москве, передает РИА «Новости».

На видеозаписи мужчина сообщает, что его зовут Александр Анатольевич Хуторянин. По его словам, он оказался в магазине, потому что «бежал от преследователей». При этом мужчина не смог уточнить, от кого именно.

Также он сообщил, что «снимался с алкоголя адреналином», так как ему нужно было «устраиваться на работу».

«Ребята подумали, что я наркоман», — говорит мужчина.

При этом на уточняющий вопрос он ответил, что наркоманом не является, но употребляет алкоголь.

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после инцидента с захватом заложника в супермаркете на Большой Академической улице в Москве.

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