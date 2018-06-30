Град в Краснодарском крае размером с кулак выпал в нескольких районах

В Краснодарском крае сильный град выпал сразу в нескольких населенных пунктах Ленинградского и Тимашевского районов.

Сразу несколько районов Краснодасркого края в период с 29 июня по 1 июля оказались во власти непогоды - на регион обрушились мощные ливни с градом, сопровождаемые шквалистым ветром.

Так в экстренные службы о серьезных повреждениях, вызванных крупным градом, поступили вызовы от жителей Брюховецкого, Кореновского, Павловского и Тимашевского районов Краснодарского края.

Жители жаловались на покореженные в результате стихии автомобили, разбитые окна и изрешеченные градом крыши.

По информации ТАСС, наибольшие разрушения отмечены в Тимашевском районе края, где в одной из станиц повреждены крыши порядка 1800 домов. По словам представителя администрации, у них выпал град размером с кулак.

Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео последствий разгулявшейся стихии.