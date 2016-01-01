Советник Трампа рассказал о беседе с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что позиция страны в отношении принадлежности Крыма остается неизменной.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу CBS News рассказал, что поднял тему Крыма в беседе с российским президентом Владимиром Путиным.

«Президент Путин был достаточно откровенен со мной по поводу присоединения Крыма к России. Я ответил, что в этом вопросе нам придется признать наличие разногласий», – заявил Болтон.

По его словам, позиция США в этом вопросе остается неизменной.

Советник американского президента добавил, что в ходе обсуждения вопроса о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году президент РФ отвергал все обвинения.

«Вопрос, связанный с выборами, был одним из тех, которые мы обсуждали», - отметил Болтон.