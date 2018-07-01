Ким Чен Ын приехал проверять военных на российской Lada Priora

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку ряда объектов, расположенных в уезде Синдо неподалеку от китайской границы, воспользовавшись при этом российским автомобилем Lada Priora. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным СМИ, северокорейский лидер проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты. На одном из опубликованных Yonhap фотоснимков видно, как председатель Северной Кореи сидит на заднем сидении темно-зеленого автомобиля производства РФ.

Marshal Kim Jong Un's car. pic.twitter.com/4AOHChHy4F— Vũ Nam Phương (@vunamphuong) July 1, 2018

В июне президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ссылку на видеоролик, в котором, как сообщали СМИ, фигурировали кадры со сборочной линией российского «АвтоВАЗа», где как раз собирают автомобили Lada Priora. Глава Белого дома пояснил, что этот же ролик он показал ранее Ким Чен Ыну во время их первой личной встречи на саммите в Сингапуре.

Lada Priora - семейство бюджетных российских автомобилей, выпускается ПАО «АвтоВАЗ». Производство Priora стартовало в 2007 году, и некогда она была лидером продаж среди всех моделей Lada. Однако уже много лет подряд продажи этой модели падают. Эксперты называют модель морально и физически устаревшей. В мае стало известо, что в июле 2018 года модель будет снята с производства.