Глава МИД Эстонии потребовал остановить «Северный поток-2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода «Северный поток-2». По его мнению, высказанному в понедельник, 2 июля, газете Die Welt, газопровод - не экономический, а политический проект. «Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику. », - заявил Миксер, добавив, что в интересах ЕС остановить проект. Ранее США также поддержали идею об отмене строительства «Северного потока-2», в противном случае пригрозив санкциями. В Еврокомиссии опасаются, что новый газопровод может увеличить зависимость от российского газа.

Газопровод, который должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующbм «Северным потоком», свяжет Россию и Германию в обход других восточноевропейских стран.

Противники «Северного потока-2» аргументируют свою позицию в том числе тем, что РФ вводом нового газопровода намерена воспрепятствовать доныне существующего транзиту газа через украинские сети, в результате чего Украина потеряет деньги, которые страна зарабатывает на транзите. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться и после сдачи «Северного потока-2» в эксплуатацию, если это будет «экономически обосновано и целесообразно для всех участвующих сторон».