В Индии десять членов одной семьи найдены повешенными

В столице Индии Дели найдены мертвыми одиннадцать членов одной семьи - десять из них были повешены, сообщает ВВС. Как информирует полиция Дели, у большей части умерших руки были связаны за спиной, завязаны были и глаза.

Лишь один человек из умерших - женщина в возрасте примерно 70 лет - повешен не был. Ее останки были обнаружены на полу.

Обстоятельства произшедшего пока неизвестны.

В то же время в сообщении полиции указано, что вышеупомянутая семья могла быть связана с «мистической деятельностью».

В доме семьи полицейские обнаружили написанные от руки записки, указывающие на конкретные «духовные и мистические практики», не исключается, что они могут быть связаны со смертью этих людей.

Полиция считает, что пока что слишком рано делать выводы о том, что произошло на самом деле.

В данный момент стражи порядка ожидают результатов вскрытия. Опрашиваются соседи, исследуются видео с городских камер видеонаблюдения.

Семьи проживала в трехэтажном доме более 20 лет.

На первом этаже дома работали два принадлежащих семье магазина.

Тела нашел сосед, который утром в воскресенье пришел в магазин, чтобы купить молока.