В воскресенье в Вильнюсе начался Праздник песни. В этом году он посвящен столетию независимой Литвы.

В воскресенье на Ратушной площади Вильнюса состоялось мероприятие литовцев и национальных диаспор Литвы, а в парке Вингис была показана приуроченная к открытию праздника рок-опера.

В главном мероприятии Праздника песни - Дне песни в парке Вингис - 6 июля примут участие более 12 тысяч певцов.

Во вторник предстоит День фольклора, который будет посвящен выдающимся деятелям Литовского государства, преимущественно личности подписавшего Акт о восстановлении независимого Литовского государства 16 февраля 1918 года председателю Литовского совета Йонасу Басанавичюсу.

По данным организаторов, в общей сложности на празднике ожидается 36 тысяч участников и примерно в десять раз больше зрителей.

Как уже писал Русский TVNET, в воскресенье Праздник песни и танца начался в Риге.