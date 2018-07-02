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В Иркутске из-за ливней обрушился потолок ТЦ

Gazeta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Посетители торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске сообщили в инстаграме, что потолок первого этажа здания обвалился из-за сильных ливней.

Гроза с сильным ливнем и градом началась в Иркутске после того, как местные синоптики предупредили о небольшом дожде с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Сообщается, что представители ТРЦ «Сильвермолл» подтвердили, что в результате сильного ливня на первом этаже здания произошло обрушение потолка из гипсокартона. В результате инцидента никто не пострадал.

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