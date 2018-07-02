В Иркутске из-за ливней обрушился потолок ТЦ

Посетители торгово-развлекательного центра «Сильвермолл» в Иркутске сообщили в инстаграме, что потолок первого этажа здания обвалился из-за сильных ливней.

Гроза с сильным ливнем и градом началась в Иркутске после того, как местные синоптики предупредили о небольшом дожде с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Сильвермол, обрушился потолок просто. 🤷🏼‍♂️ A post shared by ЕВГЕНИЙ РЯЖЕВ (@evgenyryazhev) on Jul 2, 2018 at 1:43am PDT

Сообщается, что представители ТРЦ «Сильвермолл» подтвердили, что в результате сильного ливня на первом этаже здания произошло обрушение потолка из гипсокартона. В результате инцидента никто не пострадал.