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Невероятно: в Таиланде 12 пропавших школьников нашли живыми в пещере

Gazeta.ru
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Спасательная операция в Таиланде | Фото: Tham Luang Rescue Operation Center / TT NYHETSBYRÅN

В Таиланде спасателям удалось обнаружить живыми 12 пропавших участников детской футбольной команды и помощника их тренера, сообщает Reuters.

После одной из тренировок дети в возрасте с 11 до 16 лет решили обследовать одну из пещер в системе, расположенной неподалеку. После этого они пропали, поиски продолжались девять дней.

«Тайские морпехи смогли обнаружить всех их с признаками жизни», — заявил губернатор провинции Чианграй.

Спасательная операция осложнялась тем, что вход в пещеру был затоплен. Отмечается, что в поиске детей были задействованы вертолеты, дроны и служебные собаки.

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