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В ЮАР в холодильнике морга очнулась «мертвая» женщина

Gazeta.ru
Фото: Reuters/Scanpix

В ЮАР женщина, которую после аварии медики признали мертвой и доставили в холодильник морга, оказалась живой, сообщает «Би-би-си».

По имеющейся информации, женщину доставили в больницу Карлтонвилля «без признаков жизни», но когда уже в морге врач пришел осмотреть тело, он обнаружил, что женщина все еще дышит.

Представители скорой помощи заявили, что «признаков халатности» со стороны сотрудников медицинской компании не обнаружено.

«Это случилось не потому, что наши медики плохо обучены», — заявила представитель медицинской компании Геррит Брадник.

Сообщается, что женщину, чье имя не называется, осмотрели судмедэксперты, и в настоящий момент она находится в больнице на лечении. Ведется расследование инцидента.

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