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Норвегию охватили лесные пожары

Korrespondent.net
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В Норвегии из-за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным задержкам в движении транспорта. Как сообщает The Local, пожар начался в воскресенье, 1 июля, на линии недалеко от Осло в муниципалитете Хакадаль.

Пожарным уже удалось взять огонь под контроль, однако в понедельник движение железнодорожного транспорта приостановили.

Также в воскресенье огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедаль. После серьезного пожара в регионе пламя в понедельник удалось потушить.

Для перевозки пассажиров используют 300 автобусов, однако их не хватает для всех желающих. Государственный норвежский оператор железнодорожных перевозок просит жителей региона по возможности работать из дома.

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