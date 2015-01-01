В Зимбабве арестован «вампир», который убил женщину и напился ее крови

Полиция Зимбабве арестовала 34-летнего мужчину, который напал на женщину, перерезал ей горло и напился крови, сообщает News24. Жертва «вампира» скончалась на месте.

По данным газеты Chronicle, Кристофер Сибанда был задержан жителями деревни Сикхеву после того, как прохожий застал его за совершением чудовищного преступления.

Подозреваемый в минувшую среду набросился на Субусисиве Сигауке, когда она возвращалась домой из больницы. Преступник оглушил пожилую женщину бревном, после чего перерезал ей горло и начал пить кровь.

В полиции подтвердили, что убийца взят под стражу. Стражи порядка должны установить, нет ли у убийцы психических отклонений. Они также выяснят, что толкнуло мужчину на преступление.

Это не первый случай ареста жителя Зимбабве за подобное преступление за последние годы. Так, в 2015 году СМИ писали, что 26-летний Алоис Ндуна признался в изнасиловании и убийстве 12 женщин. У всех своих жертв мужчина пил кровь, за что в прессе его прозвали «вампиром». Преступника арестовали в ночном клубе в городе Мвума. На допросе в полиции он признался, что пил кровь, чтобы стать сильнее.