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У берегов Индонезии затонул паром со 140 пассажирами

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Власти Индонезии пытаются спасти 140 пассажиров парома, затонувшего у берегов острова Сулавеси. По меньшей мере, четыре человека погибли, передает во вторник, 3 июля, Reuters.

Отмечено, что в ходе инцидента судно находилось недалеко от берега. На пароме также были автомобили.

В то же время пока не известно, сколько людей было спасено. По данным агентства, местное телевидение показывало десятки пассажиров, висящих на пароме или плавающих в спасательных жилетах.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии сообщил, что инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Он отметил, что, вероятно, вода просочилась в левый борт корабля. В данный момент проводится эвакуация.

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