Депутаты пытались сорвать заседание Европарламента

Группа евродепутатов пыталась сорвать начало пленарного заседания Европейского парламента в Страсбурге во вторник, 3 июля. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечено, что начало пленарной сессии Европарламента, на которой были заслушаны отчет болгарского председательства в Совете ЕС, задержалось примерно на 40 минут, и заседание проходило при почти пустом зале.

По словам главы Европарламента Антонио Таяни, эта задержка была «спровоцирована поведением некоторых парламентариев, которые помешали техническим работникам запустить систему озвучивания, потому что они хотели продемонстрировать свою солидарность с переводчиками».

«Эти парламентарии помешали техникам войти в техническое помещение. То есть, они взяли на себя роль профсоюзных активистов. Но переговоры между переводчиками и администрацией (ЕП - ред.) идут, и им не следовало вмешиваться в эту ситуацию. Это причина, по которой мы задержали работу, и я приношу извинения болгарскому председательству и всем остальным парламентариям», - отметил Таяни.

Глава ЕП также добавил, что из-за поведения ряда европейских депутатов все пункты повестки дня сессии будут проходить во вторник с опозданием примерно в полчаса. Он снова объяснил, что депутаты пытались помешать техникам отремонтировать электрооборудование, чтобы включить озвучивание сессии. Первые 40 минут до начала заседания Телеслужба Европарламента транслировала без звука.

Отмечается, что переводчики ЕП уже не первый месяц находятся в противостоянии с администрацией, требуя улучшения условий труда и жалуясь на перегрузку и пренебрежительное отношение к их работе.