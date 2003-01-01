Власти Малайзии арестовали помешанного на роскоши экс-премьера Наджиба Разака

Малайзийские агенты по борьбе с коррупцией арестовали 3 июля бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в рамках расследования дела о пропаже миллиардов долларов из основанного им государственного инвестфонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Официальное обвинение экс-чиновнику должно быть предъявлено завтра в суде, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что следователи располагают данными о нецелевом использовании средств фонда. На эти деньги закупались яхты, произведения искусства (картины Пабло Пикассо), финансировались голливудские фильмы, приобретались драгоценности - в частности за 27,3 млн долларов для супруги Разака было куплено ожерелье из розовых бриллиантов общим весом в 22 карата. А на счетах самого экс-министра был обнаружен 681 млн долларов. Эти деньги перевели напрямую со счетов фонда.

В мае политик проиграл парламентские выборы 92-летнему Махатхиру Мохамаду, который уже занимал пост премьер-министра страны с 1981-го по 2003 год, а позже ушел в оппозицию.

После поражения на выборах Наджиб Разак собирался бежать за границу.

Однако новый глава Малайзии заявил, что «есть основания для расследования», и запретил 64-летнему экс-премьеру покидать страну. В нескольких домах Разака были проведены обыски, в результате которых на пяти грузовиках пришлось вывозить 284 коробки дизайнерских сумок Hermes, 74 мешка наличных, огромное количество драгоценностей, десятки элитных наручных часов.

Как уточнили источники Reuters, арест Наджиба Разака связан с результатами расследования в компании SRC International - бывшем подразделении фонда 1MDB. Один источник, близкий к семье Наджиба, сказал, что экс-премьера, скорее всего, обвинят в злоупотреблении властью в SRC.

Расследования против учрежденного экс-премьером в 2009 году фонда 1MDB проводят сейчас как минимум шесть стран. Предполагается, что через эту организацию отмывались криминальные и коррупционные деньги.

Согласно искам Минюста США, через 1MDB было отмыто около 4,5 млрд долларов - с помощью сложной сети транзакций и фирм-пустышек.

В отмывании средств через 1MDB еще в 2016 году были заподозрены Леонардо Ди Каприо и Хиллари Клинтон, а также банк британской королевы.

В то же время власти Малайзии больше интересует судьба 42 млн ринггитов (10,6 млн долларов США), которые из SRC International попали на личные счета экс-премьера. SRC был создан в 2011 году правительством Наджиба для осуществления зарубежных инвестиций в энергоресурсы.





