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В Эстонии младший брат подозревается в убийстве старшего

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Вчера поздно вечером в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Ахасте Пярнуского уезда из огнестрельного оружия был убит 55-летний мужчина, сообщила пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Вчера около 22.00 на пульт дежурного поступило сообщение о том, что в деревне Ахасте сквозь деревянную дверь был совершен выстрел, в результате которого погиб 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала 45-летнего брата погибшего.

«На основании имеющихся данных можно говорить о том, что преступление было совершено в результате возникшего между братьями конфликта. В момент нападения стрелявший находился на улице. Также известно, что у подозреваемого имелось действующее разрешение на оружие. Обстоятельства произошедшего установит следствие», - сообщил руководитель службы превенции и делопроизводства Пярнуского полицейского участка Юллар Кютт.

В настоящее время подозреваемый в совершении преступления задержан, завтра прокуратура будет ходатайствовать о взятии его под стражу.

В случае обвинительного приговора задержанному грозит от шести месяцев до 15 лет тюрьмы.

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