В Хельсинки цены в отелях выросли в два раза накануне саммита Путина и Трампа

Цены в отелях Хельсинки взлетели сразу после того, как стало известно о предстоящей 16 июля встрече в этом городе президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

15-17 июля цены в отелях выросли в среднем на 200 евро за ночь по сравнению с ценами неделей ранее, подсчитала газета Helsingin Sanomat.

В отелях сети Original Sokos разница в стоимости номера на двоих на 15-17 июля и, например, за неделю до этого составляет до 200 евро.

За ночь во время проведения саммита 15-17 июля цена за двухместный номер там составляет 444 евро, хотя неделей ранее переночевать можно было за 244 евро.

В других отелях города разницы в ценах за ночь в дни визита президентов двух стран и сопровождающих их делегаций и журналистов тоже значительны - на 15-17 июля стоимость за номер в Nordic Choice Hotels подскочила с 190 до 370 евро, а в Hotell Kamp - c 301 до 577 евро.

В ряде гостиниц Хельсинки - сети Hilton и Scandic, по данным Helsingin Sanomat, свободных номеров в данный момент нет вообще.

По словам местных экспертов, рост цен на услуги отелей Хельсинки фиксируется каждый раз, когда происходит пик спроса, так как предложение ограничено. Многие отели просто оставляют большое количество номеров в резерве, чтобы их хватило, к примеру, представителям международных СМИ. На российско-американскую встречу в столицу Финляндии, по данным маркетинговой компании Helsinki Marketingin, могут приехать до двух тысяч иностранных граждан, которые так или иначе связаны с предстоящим саммитом.