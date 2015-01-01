В Великобритании задержали медсестру, подозреваемую в убийстве новорожденных

Полиция графства Чешир в Англии задержала медсестру больницы Countess of Chester Hospital по подозрению в убийстве восьми новорожденных и покушении на убийство еще шестерых, сообщает «Интерфакс».

По данным газеты The Guardian, в общей сложности полиция ведет расследование случаев гибели 17 младенцев и «нефатальных инцидентов» еще с 15 новорожденными в детском отделении больницы, произошедшими с июня 2015 года по июнь 2016 года.

«Хотя это значительный шаг вперед, важно помнить, что расследование на данном этапе продолжается», - заявил журналистам руководитель следствия. Он подчеркнул, что родителей умерших детей уведомляют о продвижении расследования. «Это очень сложное время для всех, и очень важно помнить, что

в центре всего - несколько скорбящих семей, ждущих ответов на вопросы о том, что случилось с их детьми»,

- приводит издание слова полицейского.

Руководитель больницы Йэн Харви сообщил, что оказывает содействие следствию.

В июле 2017 года больница Countess of Chester Hospital прекратила принимать на лечение детей младше восьми месяцев.

Расследование началось после того, как комиссия из сотрудников колледжа педиатрии и детского здоровья не смогла выявить «адекватных причин» увеличения детской смертности в больнице, обратив внимание лишь на недостаточную укомплектованность персоналом.





