Таиланд: Найденные в пещере дети могут провести там несколько месяцев

В Таиланде решили с помощью дайверов спасать 12 детей и их тренера, которые пробыли в затопленной пещере 10 суток. Такое заявление сделал во вторник, 3 июля, министр внутренних дел страны, сообщает Associated Press.

Он отметил, что в ближайшие дни пройдут проливные дожди, которые только ухудшат ситуацию.

Так как сезон муссонов только начался, руководство спасательной операции решило не откладывать доставку детей на поверхность.

Однако, ситуацию осложняет то, что никто из детей не умеет плавать. Несмотря на это, мальчикам придется пройти базовое обучение дайвингу, чтобы выбраться из пещеры по тому же сложному маршруту, по которому их нашли дайверы.

Одновременно спасатели продолжают откачивать воду, хотя это не дает ощутимого эффекта.

Сообщается, что

все дети сейчас находятся в стабильном состоянии, сегодня они получили воду, пищу с высоким содержанием белка и некоторые лекарства «в качестве превентивной меры».

Изначально спасатели рассматривали вариант подводного спасения как запасной, поскольку пробираться по узким каналам под водой без достаточного опыта - опасно для жизни. Основной была идея оставить детей в безопасном месте, пока не закончится сезон дождей - то есть, до октября.

В спасательной операции участвуют эксперты по пещерному дайвингу, дайверы и водолазы из Великобритании, США, Австралии, Китая и других стран.

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.

В понедельник, 2 июля, их живыми нашла группа международных специалистов.