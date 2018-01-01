С начала года в мире погибли 66 журналистов

В 22 странах за первые шесть месяцев 2018 года погибли 66 журналистов. Такие данные приведены в опубликованном во вторник, 3 июля, докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign, призвавшей мировое сообщество принять действенные меры для обеспечения безопасности работников СМИ в зонах конфликтов.

Отмечается, что это почти на треть больше, чем за тот же период прошлого года, когда была зафиксирована гибель 50 человек.

Больше половины от общего числа смертей в январе-июне пришлось на Афганистан (11 погибших), Мексику (8), Сирию (7), США (6) и Йемен (5).

Организация глубоко обеспокоена также в связи с убийством за минувшие шесть месяцев четырех журналистов в Индии, в том числе одного - в Кашмире. Три репортера были убиты в Бразилии, столько же в Эквадоре и на Филиппинах.

По два - в секторе Газа, Гватемале и Пакистане, по одному - в Бангладеш, Колумбии, Гаити, Индонезии, Ираке, Либерии, Никарагуа, России, Сальвадоре и Словакии.