Два человека отравились неизвестным веществом недалеко от Солсбери

Британская полиция расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери близ Солсбери. Об этом говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.

Пострадавшие, мужчина и женщина в возрасте около 40 лет были найдены вечером 30 июня в городе Эймсбери. Они находились без сознания.

«В настоящее время они оба находятся на лечении в районной больнице Солсбери с подозрением на отравление неизвестным веществом.

Они находятся в критическом состоянии», – говорится в сообщении полиции.

Первоначальной версией полицией было отравление наркотиками. Медики проводят экспертизы, чтобы установить причину произошедшего.

Как сообщалось ранее, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.