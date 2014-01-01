Трамп заявит на саммите НАТО, что США больше не будут «свиньей-копилкой» для всего мира

Американский президент Дональд Трамп на предстоящем саммите НАТО в Брюсселе заявит, что Соединенные Штаты не собираются быть «свиньей-копилкой» для всего мира. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил журналистам официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

«Президент собирается во время этих встреч придерживаться позиции, которая подразумевает защиту американцев, поддержку наших партнеров и союзников. Но, как он много раз говорил, прежде Америка очень часто считалась свиньей-копилкой для всего мира. И это необходимо прекратить», - сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос, о чем Трамп будет говорить на саммите (цитата по ТАСС).

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса приняли обязательство в течение 10 лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО соблюдают это условие. Трамп обещал поднять этот вопрос на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе очередном саммите НАТО.

2 июля газета The New York Times сообщила, что Трамп направил лидерам стран НАТО письма, в которых потребовал выполнить обязательства по повышению расходов на оборону. По данным издания, послания, адресованные главам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады, были разосланы в июне.

В частности, в письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель Трамп написал, что в США растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не увеличили расходы на оборону, как обещали, говорилось в статье. Президент предупредил, что Вашингтон теряет терпение в ожидании выполнения данных ранее обещаний.

В тех же выражениях были написаны послания премьер-министру Канады Джастину Трюдо, главе правительства Норвегии Эрне Сульберг и премьеру Бельгии Шарлю Мишелю, отмечала NYT.





