В Эстонии черепаха, сбежавшая три года назад, вернулась к хозяину

Сбежавшая три года назад от хозяина в озеро Вильянди черепаха по имени Фернандо после долгих лет странствий в прошлый четверг в пять утра попалась на глаза случайному рыбаку. На следующее утром Фернандо вернулся к владельцу, пишет Postimees.

30-сантиметровая декоративная черепаха Фернандо пропал на озере Вильянди 3 июля 2015 года, когда Реймо Ряэс решил взять девятилетнего любимца с собой. Просто решил, что экзотическому животному следует увидеть эстонское лето.

На пляже Фернандо извозился в песке и, прежде чем идти домой, Ряэтс решил сполоснуть черепашку в озере.

Попав в воду, Фернандо сделал пару быстрых движений и счастливо уплыл.

Поиски результата не дали. Хотя Реймо искал повсюду, он всегда возвращался с пустыми руками. Пока неделю назад рыбачивший утром мужчина не заметил черепаху, карабкающуюся по берегу в трехстах метрах от места исчезновения. Он подхватил животное, и с помощью Фейсбука к следующему утру Фернандо был дома.

По словам Ряэтса, чаще всего ему задают вопрос:

«Как можно быть уверенным, что найденная черепаха – действительно его Фернандо?»

По словам Ряэтса, у черепахи на пузе узор, по которому можно опознать животное. Также владелец может узнать своего любимца по поведению. «Я взял как-то другую черепаху, которая мне совсем не понравилась. Она не идет ни в какое сравнение с Фернандо! – сказал Ряэтс. – Фернандо очень спокойный и за три годы на свободе не изменился».

По словам хозяина, он всегда был уверен, что Фернандо три года жил около озера Вильянди. Был он уверен и в том, что животное не попало в беду: такие черепахи – прекрасные пловцы.